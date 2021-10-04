04 Ekim 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz mesaisine başladı!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, ilk idmanına çıktı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
04.10.2021
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