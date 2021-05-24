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Son dakika spor haberi: Ümit Milli oyuncu Ali Akman A Spor'a konuştu! "Hayallerim için gittim"

Ümit Milli Takım'ımızın oyuncularından Ali Akman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan ayrılıp, Eintracht Frankfurt'un yolunu tutan 19 yaşındaki forvet, "Hayallerim için gittim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
24.05.2021
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