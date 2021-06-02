Son dakika spor haberi: Tolunay Kafkas Türkiye - Ukrayna maçı öncesi A Spor'a konuştu!

Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Çalıştıklarımızı sahada uygulamak istiyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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