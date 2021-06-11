Son dakika spor haberi: EURO 2020 şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte galibiyet, yarı final ve final ödülleri...

A Spor yorumcularından Hüseyin Özkök, canlı yayında A Milli Takım'ımızın da mücadele edeceği EURO 2020'deki para ödüllerini açıkladı. Özkök, "Şampiyon olan takım eğer gruptaki tüm maçlarını kazanmış işe 34 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Grupta galibiyet 1.5 milyon Euro, beraberlik 750 bin Euro, çeyrek final 3 milyon 250 bin, yarı final 5 milyon" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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