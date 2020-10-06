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Şenol Güneş: Üreten ve yarışan bir ülke olmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Üreten ve yarışan bir ülke olmak istiyoruz." dedi.
06.10.2020
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A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in konuşmasından önemli notlar şu şekilde oldu;

"Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Uzun süre oldu, daha da uzun süre oldu. Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz. Zor bir durum. Konuşmak zor, futbol oynamak daha da zor. Sahada olmak, birlikte olmak mutluluk verici. Bugünleri de aşacağız."

"Eylül ayı bizim için iyi geçmedi. Ligler ertelendi. Antrenmanlar, maçlar ertelendi. Eylüle göre daha iyi durumdayız. Hedefimiz EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nda başarılı olmak. Uluslar Ligi'nde de başarılı olmak istiyorduk. Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Bu sevindirici bir olay. Almanya'ya karşı oyuncularımızı test edeceğiz. Rusya ve Sırbistan maçları öncesi değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu yolda giderken Almanya'nın sadece aldığı sonuçlar değil, yaptığı işlere de bakmalıyız. Biz Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimiz dışında Almanya'nın çok tarafını örnek alabiliriz."

"Baktığınız zaman uzun süredir Almanya Federasyonu, 10 teknik adamla çalışmış. Biz 10 yılda 15-20 antrenörle çalışmışız. Löw, Klinsmann'ın yardımcısı iken şimdi o teknik sorumlu. Teknik direktör yardımcıları, geçmişte de teknik direktör oldu. Bir okul gibi burası. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri üretebiliyor. Biz yeniden sil baştan yapıp oyuncu, antrenör üreten, yarışan, oyuncularını iyi kullanan, dış pazara ithal eden olmalıyız. Almanya'nın birçok şehrinde çok insanımız var. Bunların bir kısmı Türk Milli Takımı'nda oynayacak. Bazıları yarın ilk kez Almanya'ya karşı oynayacak. Almanya Türkiye dostluğunun ebedi olmasını istiyorum."

"Çok maç oynayan veya hiç maç yapmadan gelen oyuncularımız oldu. Dolayısıyla sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Yarına bazı değişiklikler yapmak durumundayım. Rusya maçını düşünerek kadroyu yapacağım. Ancak yarınki 11'de oynayacak arkadaşlarımız da milli takım oyuncuları."

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