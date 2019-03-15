Şenol Güneş aday kadroyu açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosunu açıkladı....

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, EURO 2020 elemelerinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna 28 kişiyi çağırdı...

Ay Yıldızlılara şu isimler davet edildi...

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

Savunma: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

Ortasaha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç ve Güven Yalçın ilk kez aday kadroya çağrıldı...

Tecrübeli futbolcular Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül ise uzun bir aradan sonra milli takıma davet edildi...