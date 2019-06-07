07 Haziran 2019, Cuma

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Şenol Güneş açıkladı! "O isimler kadroda yok"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu, yarın oynanacak Fransa maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
07.06.2019

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları;

"Yarınki maç bizim için önemli. Fransa'nın iyi bir ekip olduğunu biliyoruz, kaliteli oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik. Turnuvaya iyi başladık, bizim için çok iyi. Bir alışkanlık olması lazım, kaybetmekten nefret etmemiz gerekiyor artık."

"Her maç tecrübe kazanıyoruz. Biz maçtan maça büyüyeceğiz inşallah. Tabii ki hata olacak, hata olunca insan tecrübe kazanıyor. Yarınki maç bizim için ders olabilir. Fransa güçlü bir takım, adamlar dünya şampiyonu oldu."

"Biz Fransa'yı üzmek istiyoruz. Yarın inşallah bizim için güzel olur."

"Demek istediğim şu, büyük oyuncuların karşısında oynadığın zaman onlara kafa tutmak istersin, onlarla mücadele etmek istersin. Onlar büyük oyuncular, hepsi kaliteli. Ama bizim takımda da büyük oyuncular var. Ben o yüzden bunu söyledim, saygım sonsuz."

Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Gruptaki güçlü rakibimiz, çıkmaya en büyük aday, Dünya Kupası şampiyonu, FIFA sıralamasında 1., futbolcu üreten bir takımla oynayacağız. Bu bizim için birincilik şansı için biraz şansızlık ama kendi gücümüzü göreceğiz. Umut veren bir takımız."

"Birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı hep birlikte göreceğiz."

"Oynadığımız rakibin oyuncuları hem ofansif, hem de defansif olarak çok iyi olan oyuncular. Benim kendi dönemimde oynayacağımız en iyi takımla oynayacağız. Bu da bizim için bir şans. Her bölgede başarılı olan bir takıma karşı her bölgede başarılı olmanız gerek."

"Kendi sahamızda oynuyoruz, seyircimizin önünde oynuyoruz. Seyircimizin katkısını göreceğiz. Biz ne yapacağız, bu çok önemli. Biz ortaya bir şey sunacağız, rakipten bir şey beklemeyeceğiz. Sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz."

O İSİMLER KADRODA YOK

Okay, Cenk, Ozan ve Emre Belözoğlu kadroda olmayacak Dorukhan'a bakacağız. Ona göre kadro yapacağız. Rakip takım çok değişmiyor, konuşacak bir şey yok. İlk 11 henüz bellli değil ama kim çıkarsa yüzde yüzünü verecektir.

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