03 Haziran 2021, Perşembe
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Nihat Özdemir Türkiye-Moldova maçı sonrası konuştu! "İtalya'ya taraftar götürmede vize sıkıntısı yaşıyoruz"
Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'mızın Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdemir, "İtalya'ya taraftar götürmede vize sıkıntısı yaşıyoruz" dedi.
03.06.2021
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