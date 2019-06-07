07 Haziran 2019, Cuma

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Nihat Özdemir: Tarih yazacağımıza inanıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat​ Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacağına inandığını belirtti.
07.06.2019

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