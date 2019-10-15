15 Ekim 2019, Salı
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Mehmet Kasapoğlu: UEFA'yı sporun ruhuna uymaya davet ediyorum
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlui konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "UEFA'yı sporun ruhuna uymaya davet ediyorum" dedi.
15.10.2019
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