Mehmet Kasapoğlu: UEFA'yı sporun ruhuna uymaya davet ediyorum

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlui konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "UEFA'yı sporun ruhuna uymaya davet ediyorum" dedi.