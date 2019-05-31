31 Mayıs 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Levent Tüzemen: Şenol Güneş geniş oyuncu havuzunu çok iyi kullanıyor
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında A Milli Takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Şenol Güneş, geniş oyuncu havuzunu çok iyi kullanıyor." ifadelerini kullandı.
31.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
- Abdullah Avcı Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler
- Trabzonspor'da golcü arayışı
- "4 İtalya kulübü Eljif'i istiyor"
- Fenerbahçe'de Fejsa harekatı
- Arda Avcı'ya teşekkür etti
- Fenerbahçe Niasse için devrede
- Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
- Fransız basını yazdı! Diagne'nin yerine 3 aday
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı