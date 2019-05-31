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Levent Tüzemen: Şenol Güneş geniş oyuncu havuzunu çok iyi kullanıyor

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında A Milli Takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Şenol Güneş, geniş oyuncu havuzunu çok iyi kullanıyor." ifadelerini kullandı.
31.05.2019

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