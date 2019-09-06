06 Eylül 2019, Cuma

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İşte Ümit Millilerimizin golü

Ümit Milli Takımımız, 25. dakikada Doğukan Sinik'in attığı golle İngiltere karşısında skoru 1-1'e getirdi.
06.09.2019

İşte Ümit Millilerimizin ikinci golü

İşte Ümit Millilerimizin ikinci golü İşte Ümit Millilerimizin ikinci golü 06.09.2019
İşte Ümit Millilerimizin golü İşte Ümit Millilerimizin golü 06.09.2019
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