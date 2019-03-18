İlker Yağcıoğlu: "Lucescu gitti Şenol hoca geldi. Daha ne isterim"

Takım Oyunu programında Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu: "Lucescu gitti Şenol hoca geldi beni bundan daha çok mutlu edebilecek ne olabilir. Allah Şenol hocanın yolunu açık etsin" dedi.