18 Mart 2019, Pazartesi
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İlker Yağcıoğlu: "Lucescu gitti Şenol hoca geldi. Daha ne isterim"
Takım Oyunu programında Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu: "Lucescu gitti Şenol hoca geldi beni bundan daha çok mutlu edebilecek ne olabilir. Allah Şenol hocanın yolunu açık etsin" dedi.
18.03.2019
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