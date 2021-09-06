Hollanda Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Zeki Çelik açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Zeki'yle ilgili bir olumsuzluk var. Bir yırtık yok ama sertlik var. Bekletiyoruz ama şu an zor gözüküyor. Oyunlara bakıldığı zaman Letonya ve Karadağ maçlarında bu kadar rahat gol yenmemeli, puan verilmemeliydi. Mesela İsviçre - İtalya maçını izledim. İsviçre kalecisi tek başına maç aldı. Biz daha takım olarak ezilmedik." dedi.

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