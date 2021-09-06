06 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Hollanda Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Zeki Çelik açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Zeki'yle ilgili bir olumsuzluk var. Bir yırtık yok ama sertlik var. Bekletiyoruz ama şu an zor gözüküyor. Oyunlara bakıldığı zaman Letonya ve Karadağ maçlarında bu kadar rahat gol yenmemeli, puan verilmemeliydi. Mesela İsviçre - İtalya maçını izledim. İsviçre kalecisi tek başına maç aldı. Biz daha takım olarak ezilmedik." dedi.
06.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Flaş Gedson yorumu! "Transfer son güne kalmaz"
- Mehmet Özcan O İsmin Transferini İşaret Etti: "Galatasaray Son Ana Kadar Şartları Zorlayacak"/A Spor
- Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
- Mahmut Alpaslan: "Fenerbahçe'nin En İyi Transferi Max Mayer Olacak!" / A Spor / Transfer Raporu
- Güneş'ten sakatlık açıklaması!
- Güneş'ten sakatlık açıklaması!
- Haldun Domaç: "A Milli Takım'ın Bir Oyun Planı Yok, Oyuncu Seçimleri Hatalı!" / A Spor/ Spor Ajansı
- Çarpıcı G.Saray sözleri! "Zorlu bir süreç bekliyor"
- F.Bahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası