Hıncal Uluç'tan çarpıcı Kuntz sözleri! "Casusluğa mı geldi?"
Usta yorumcu Hıncal Uluç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Kuntz'un getirilmesinin sebeplerinden birisi de Türk Milli Takımı'nı geleceğe hazırlaması. Benim aklım hayalim almıyor. Kuntz Rıdvan Yılmaz gibi harika bir çocuğu kadro dışı bıraktı. Şu maçı seyreden Rıdvan'ın yerine kendinizi koyun. Casusluğa mı geldi Kuntz Türkiye'ye. Sivrilecek gençlerin kafasını kes diye" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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