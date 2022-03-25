Hıncal Uluç'tan A Milli Takım'a eleştiri: Büyük başarıyı kaybettik!
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off'unda A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve Dünya Kupası biletini kaybetti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, ay-yıldızlılara eleştirilerde bulundu. Uluç, "Biz play-off'u kaybetmedik, Dünya Kupası'ndaki büyük bir başarıyı kaybettik." ifadelerini kullandı.
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