Hamit Altıntop EURO 2024 grup kuralarını değerlendirdi! "Umarım..."
A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Mİlli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, kura çekiminin ardından değerlendirmeler yaptı. Altıntop, "Burada yer almamız, ilgi görmemiz, Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması... Bizim için önemli. Burada çok insanımız var. Burada bayrağımızı yükselttiler, her alanda başarılı oldular. 2006'da Dünya Şampiyonası'na katılamadık. Bu kuradan sonra psikolojik üstünlüğümüz var gibi görünüyor. Türkiye bir futbol ülkesi. Çok önemli kulüplerimiz var. Umarım burada yer alırız." dedi. İşte o sözler...
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