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Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalyan oyuncuları karşıladı!

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde Atalanta ve İnter formalarını giyen milli oyuncularımız Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu, İtalyan oyuncuları karşıladılar. İşte o samimi görüntüler...

29 Mart 2022 | 14:06
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