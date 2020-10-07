Gurbetçi taraftarlardan A Milli Takım'a büyük destek!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı yalnızca 300 kişiyle sınırlandırılan müsabaka öncesi stat önüne gelen gurbetçi taraftarlar, A Milli Takım'ı taşıyan otobüsü görebilmek için beklemeye başladı Her ne kadar maçı tribünden izleyemeyecek olsa da milli takıma destek için Stuttgart'tan Köln'e geldiğini belirten futbolseverlerden Tamer Çal, "Önce milli takımın kaldığı otele gittim ancak beni içeri almadılar. Şimdi stat önünde takım otobüsünü görmek için bekliyorum. 600 kilometre yoldan geldim ama milli takım için değer." ifadelerini kullandı. Kızıyla birlikte stat önüne gelen Orhan Baysal da "Bizim sevdamız Türkiye. Türkiye'mizi desteklemek için kızımla birlikte geldim. Maça giremeyeceğiz ama olsun. Buna rağmen biz ülkemizin, devletimizin ve takımımızın yanındayız." şeklinde konuştu. Malik Karakoç ile arkadaşı Erkut Arık ise belki milli takımı uzaktan da olsa görebilecekleri ümidiyle stat önünde beklediklerini dile getirdi. Maç öncesi Covid-19 önlemleri çerçevesinde stada girenlerin ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Güvenlik güçlerinin de stadyum çevresinde sıkı önlemler aldığı gözlendi. Köln Sağlık Dairesi, pandemiden dolayı müsabakaya sadece 300 seyircinin alınmasına izin verildiğini açıklamıştı.
- "Falcao'yu koy Fenerbahçe'ye çuvalla gol atar"
- "Çebi'nin elini zayıflatan birkaç yönetici var"
- "F.Bahçe o ismi alarak gelecek sezonun da transferini yaptı"
- "F.Bahçe Rizespor'a Rodrigues ve Dirar'ı teklif etti"
- Perotti F.Bahçe'den ne kadar kazanacak? Canlı yayında açıkladı
- "G.Saray'daki toplantının ana öznesi F.Bahçe'ydi"
- Sabah Sporu - 07/10/2020
- Spor Ajansı - 07/10/2020
- Levent Tüzemen: "Erol Bulut İlkeleri Olan Bir Teknik Adam" / 90'A / 06.10.2020
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama