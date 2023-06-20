GOL | Türkiye U21 1-1 Bosna Hersek U21
Dostluk maçında Türkiye U21, Ilinkovic'in 45+2. dakikada kendi kalesine attığı golle Bosna Hersek U21 karşısında skoru 1-1 yaptı.
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