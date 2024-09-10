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OTOMATİK OYNAT
00:44
GOL | San Marino 1 - 5 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:44
GOL | San Marino 1 - 4 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
01:08
GOL | San Marino 1 - 3 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:45
GOL | San Marino 1 - 2 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:51
GOL | San Marino 0 - 2 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
01:29
GOL | San Marino 0 - 1 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
02:03
Arda Güler İzlanda maçında oynayacak mı? 08 Eylül 2024 | 12:00
00:48
GOL | Türkiye U21 0-1 İrlanda U21 06 Eylül 2024 | 12:00