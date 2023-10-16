Video Milli Takım Videoları Erman Toroğlu'dan Vincenzo Montella'ya büyük övgü! "Forma adaletini sağladı"

Erman Toroğlu'dan Vincenzo Montella'ya büyük övgü! "Forma adaletini sağladı"

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, teknik direktör Vincenzo Montella'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Toroğlu, "Futbolcular teknik adamlarını çok sevdiler. Vincenzo Montella, forma adaletini doğru sağladı." dedi.

16 Ekim 2023 | 00:49
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