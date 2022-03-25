Erman Toroğlu'dan A Milli Takım sözleri! "Önce içimizi halletmeliyiz"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım ile ilgili yorumlarda bulundu. Toroğlu, "Türkiye'de oynayan kaç oyuncu var? Önce biz içimizi halletmeliyiz, milli takım bizim içimizden çıkacak. Sen neyini hallettin" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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