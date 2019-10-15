15 Ekim 2019, Salı

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Erman Toroğlu: Bana böyle adam lazım!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Fransa - Türkiye maçının ardından Artı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Merih Demiral formayı alırken öptü, elinden düştü yerden alırken bir daha öptü, bana böyle adam lazım! Maçı almışız, vermişiz, bana böyle adamlar oynasın canımı alsın." ifadelerini kullandı.
15.10.2019

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