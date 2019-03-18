Erman Toroğlu: "Arda Turan'ı milli takımda istemiyorum"

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Şenol Güneş'li yeni milli takımı değerlendiren Erman Toroğlu, Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yorumcu "Arda gazeteci döven, sabah 10'da idmana çıkmayan sorunlu bir adam. Arda'yı milli takıma alırsa milli takımı tutmam. Milli takımda yaptıklarını biliyorum. Milli takım benim takımım, üzerinde hakkım var. Başka takım olsa konuşmam çünkü benim takımım değil. Kimse kusura bakmasın. Ahlak sınırını zorlayan futbolcularla milli takım olmaz" ifadelerini kullandu.