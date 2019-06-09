09 Haziran 2019, Pazar
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Didier Deschamps: Türkiye 3 puanı hak etti
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'nin galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini söyledi.
09.06.2019
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