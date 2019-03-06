06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24'te katıldığı "Başkan Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in getirilmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan gelişmeden ötürü mutlu olduğunu söyledi ve "Şenol Bey'in milli takımın başına gelmesine sevindim. Kendisini de tebrik ettim. Şenol Bey'le dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı var. İşin kökünden geliyor. Teknik direktörlük hayatı başarılarla dolu bir isim. Ben bu konuda yerliye, milliye inanıyorum" ifadelerini kullandı.
06.03.2019

Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması 06.03.2019
Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlıyor Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlıyor 05.03.2019
Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçında sahada Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçında sahada 05.03.2019
Başkan Erdoğan'dan flaş Milli Takım açıklaması Başkan Erdoğan'dan flaş Milli Takım açıklaması 16.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Portekizli muhabirden Galatasaray yorumu Portekizli muhabirden Galatasaray yorumu 13.02.2019
Milli Takım'da Lucescu dönemi sona erdi Milli Takım'da Lucescu dönemi sona erdi 11.02.2019
Millilerimizden maç sonu Haka dansı! Millilerimizden maç sonu Haka dansı! 19.01.2019
A Milli Futbol Takımı H grubu'nda yer aldı A Milli Futbol Takımı H grubu'nda yer aldı 03.12.2018
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan Türkiye ve Valbuena yorumu! Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan Türkiye ve Valbuena yorumu! 02.12.2018
Mircea Lucescu'dan EURO 2020 yorumu: Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz Mircea Lucescu'dan EURO 2020 yorumu: Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz 02.12.2018
Umarım Türkiye'ye karşı aldığımız sonuçları aynı şekilde devam ettiririz "Umarım Türkiye'ye karşı aldığımız sonuçları aynı şekilde devam ettiririz" 02.12.2018
FIFA Dünya sıralaması açıklandı FIFA Dünya sıralaması açıklandı 30.11.2018
Samet Aybaba: Milli Takım için en uygun isim benim Samet Aybaba: Milli Takım için en uygun isim benim 28.11.2018
Milli Takım için en ideal hoca... "Milli Takım için en ideal hoca..." 26.11.2018
Erman Toroğlu: Romanya'da kal Lucescu Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu" 26.11.2018
Ali Dürüst istifa kararından neden vazgeçti? Ali Dürüst istifa kararından neden vazgeçti? 26.11.2018
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!
Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim
Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!
Ozan Kabak Kicker'a konuştu! "Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni..."
Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör