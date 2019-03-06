Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24'te katıldığı "Başkan Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in getirilmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan gelişmeden ötürü mutlu olduğunu söyledi ve "Şenol Bey'in milli takımın başına gelmesine sevindim. Kendisini de tebrik ettim. Şenol Bey'le dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı var. İşin kökünden geliyor. Teknik direktörlük hayatı başarılarla dolu bir isim. Ben bu konuda yerliye, milliye inanıyorum" ifadelerini kullandı.