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"Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz"

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve takım kaptanı Rahmi Özcan, Son Sayfa programına canlı bağlanarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundular. İki isim, Polonya'da düzenlenecek olan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmak istediklerini belirtti.
23.04.2020
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