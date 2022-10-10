Ampute Futbol Milli Takımı'nda Dünya Kupası sevinci! Federasyon başkanı ve futbolcular A Spor'a konuştu
Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Ampute Dünya Kupası final maçında Angola'yı Nef Stadyumu'nda oynanan maçta 4-1 devirdi ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Federasyon başkanı ve futbolcular, konuyla ilgili olarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:33
09:32
Altıntop EURO 2024 kuralarını değerlendirdi! 09 Ekim 2022 | 12:00
06:05
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan EURO 2024 elemeleri yorumu! 09 Ekim 2022 | 12:00
08:19
Türkiye U21 1-0 Gürcistan U 21 | MAÇ ÖZETİ 27 Eylül 2022 | 12:00
04:15
Kafkas'dan milli takım yorumu! 27 Eylül 2022 | 12:00
01:57
GOL | Türkiye U21 1-0 Gürcistan U21 27 Eylül 2022 | 12:00
39:25
Stefan Kuntz'dan istifa açıklaması! 25 Eylül 2022 | 12:00
02:00
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 25 Eylül 2022 | 12:00