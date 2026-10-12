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A Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?
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A Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye A Milli Takımı için teknik direktör adaylarını paylaştı.

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