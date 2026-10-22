Sergen Yalçın: Kariyerimin en önemli günü! | İZLE

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yalçın için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...