18 Mart 2019, Pazartesi
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A Milli Takım'da hazırlıklar başladı
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova'yla oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları Riva'daki tesislerde başladı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
18.03.2019
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