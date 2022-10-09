A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan EURO 2024 elemeleri yorumu: Memnunuz
A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Mİlli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Çekilen kurayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, "İki hayalim vardı. İlk hayalim Türkiye Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkinci hayalim ise Almanya'ya turnuvaya gidebilmek. İkinci hayalimi de gerçekleştireceğime inanıyorum." dedi. İşte o sözler...
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