A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sürekli iyi giden hakem olmayacaktır
2021-2022 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Kabul etmek lazım ki futbol artık endüstriyel bir hal aldı, beklentiler çok büyüdü. Eleştiriler fazla oluyor beklenti yüksek olduğu için. Yaptığımız iş eleştiriye açık, buna hep açık olmamız gerekiyor. Kendimizi eleştiriye karşı bilmemiz gerekiyor. Özgüven, sevgi, saygı çok önemli. Birliktelik var burada, aynısı sahaya da yansır umarım. Olağanüstü bir çalışma içerisindeler. Geldiğim ilk günden beri çok daha büyük mesafe alındığını görüyorum. Son dönemde alınan kötü sonuçlar Türk futbolunun bittiğini değil; olumsuz olduğunu söyleyeceğiz tabii ki ama geçmişe göre çok iyi durumdayız. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Sürekli iyi giden bir takım yoktur hakem de olmayacaktır. Sizden beklentimiz şu; Sevgi, saygı içerisinde, bir güven duygusunu hep verin. Tecrübeli hakem, iyi hakem bu demektir. Hakem oyuncu ilişkilerindeki o sevgi, saygı olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Cesur olun, korkmayın. Siz hep izleniyorsunuz, rahat olun, kameralara teslim olmayın. VAR sizi geliştirmek için yardımcı olsun. VAR'a bağımlı olursanız, gerçek değerinizi gösteremezsiniz. Futbolun daha hızlı oynanması için bir takım değişikler olduğunu görüyorum. Yeşil kart olayı olabilse çok güzel olabilir. İtiraz eden 3-5 dakika kenarda kalsa güzel olur."
- Çarpıcı Emre Mor yorumu! "Trabzonspor'un gündeminde..."
- Özgür Sancar Açıkladı! Fenerbahçe Hangi Bölgelere Kaç Transfer Yapacak? / A Spor
- Volkan Demir, Fenerbahçe'den Son Gelişmeleri Aktardı! F.Bahçe'nin Kadrosu Nasıl Olacak? / A Spor
- Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi
- Şenol Güneş: Sürekli iyi giden hakem olmayacaktır
- "Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde taşır"
- Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi
- Melo G.Saray'a gelirse faydalı olur mu?
- Diego Costa Transferinde Son Durum! Beşiktaş Hangi Forveti Transfer Edecek? / A Spor / Son Sayfa
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası