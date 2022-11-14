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A Milli Futbol Takımı'mızda Cenk Tosun Salih Özcan ve Samet Akaydın İskoçya maçı öncesi konuştu!

A Milli Futbol Takımı'mız İskoçya ve Çekya ile hazırlık karşılaşmasına çıkacaklar. Zorlu mücadeleler öncesi milli takımımızdan Cenk Tosun, Salih Özcan ve Samet Akaydın önemli açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2022 | 18:38
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