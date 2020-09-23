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Turgay Demir: Fatih Terim Erol Bulut'u yener

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Fatih Terim, Erol Bulut'u yener." dedi.
23.09.2020
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