TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Yusuf Yazıcı anlaşmaya vardı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında sarı-kırmızılılar ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi aktardı. Uzundurukan, Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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