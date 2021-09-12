Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den derbi yorumu! "Bazı arkadaşlarımız..."

Süper Lig'in 4. haftasnda Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Dev derbi sonrasında G.Saray'ın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Devre arasında Olimpiu Morutan'ı neden çıkardığına dair açıklık getiren deneyimli teknik adam, "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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