27 Ocak 2019, Pazar
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Terim: "Bazı maçlarda olsaydım..."
Göztepe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim "Takımımı idare etmeyi özledim. Bazı maçlarda olsaydım sonuç farklı olurdu" şeklinde konuştu.
27.01.2019
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