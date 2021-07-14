Son dakika transfer haberleri: "Galatasaray Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile anlaştı"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve yeni sezon öncesi Beşiktaş ile Galatasaray'ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü Valentin Rosier ile ilgili "Galatasaray'ın Rosier hamlesi blöf değildi. Galatasaray, Rosier için Beşiktaş'tan daha iyi bir rakam sunuyor ve Galatasaray Sporting ile anlaştı, Rosier ise Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Rosier, Galatasaray forması giyerse çok yankı uyandırır." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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