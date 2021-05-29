29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'daki gelişmeleri aktardı! "Falcao Diagne ve Halil Dervişoğlu..."
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Halil Dervişoğlu'nun önceliği Avrupa'da futbol kariyerini sürdürmek. Halil'in Galatasaray'da kalması zor. Diagne'nin gönderilmesi söz konusu. Bu yönde görüşmeler yapılıyor. Falcao'nun da gönderilmesi hedefleniyor ancak yıldız oyuncuya şu an için gelmiş bir teklif yok" dedi. İşte ayrıntılar... Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
29.05.2021
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