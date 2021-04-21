22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, maç değerlendirmelerinin yanı sıra Avrupa Süper Ligi hakkında da açıklamalarda bulundu. Terim, "UEFA ve FIFA'nın yanındayım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
21.04.2021
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