09 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fatih Terim'le ilgili çarpıcı yorum! "O hamleyi başka bir hoca yapsa..."
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Domaç, Fatih Terim'in oyun planıyla ilgili olarak, "Halil ve Kerem'in yerine Falcao, Onyekuru gibi isimleri başka bir hoca oynatsa kıyamet kopardı." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.05.2021
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