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Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den transfer açıklaması! Morutan Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV maçı öncesinde Fatih Terim'den transfere dair flaş açıklamalar geldi. Terim,"Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi." (GS spor haberleri)
27.07.2021
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