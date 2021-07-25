25 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferlerini böyle yorumladı! "Bu kadar genç oyuncunun bir arada oynaması..."
A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferlerini değerlendirdi. Çorlu, "Yönetimi kutlayalım ama bu transferler PSV maçından önce olsa daha farklı bir sonuç olabilirdi" ifadelerini kullandı. Öte yandan genç oyuncular hakkında da konuşan Çorlu, "Galatasaray'a tam bir gençlik aşısı yapıldı. Bu kadar genç oyuncunun bir arada oynaması biraz sabır gösterilmesini gerektiriyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
25.07.2021
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