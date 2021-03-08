Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Fatih Terim sözleri! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de olsa...

A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, canlı yayında flaş yorumlarda bulundu. Korkmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroya aldığı isimlerin beklenenlerin altında kaldığını dile getirirken, "Kerem Aktürkoğlu'nun neden oynamadığını anlayamıyorum. Fenerbahçe'de olsa Osayi Samuel forma bulamaz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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