27 Temmuz 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri: Galatasaray - PSV maçı öncesi Fernando Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSC ile oynayacağı mücadele öncesi kaleci Muslera açıklamalarda bulundu. "Talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle maçlar oluyor. Çok güzel destek mesajları aldım. Türkiye'de oynayan kalecilerin birçoğuyla görüşüyorum. Buradan çıkardığım dersler oldu. Sayın hocam, kulübüm, camiam, takım arkadaşlarım, herkes bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi." dedi. (GS spor haberleri)
27.07.2021
ABONE OL

DİĞER
Fernando Muslera: Yediğim gollerden sonra... Fernando Muslera: Yediğim gollerden sonra... 27.07.2021
Yeni transfer İstanbul'da! Yeni transfer İstanbul'da! 27.07.2021
Burak Elmas'tan Terim sözleri! Yapılan eleştiriler... Burak Elmas'tan Terim sözleri! "Yapılan eleştiriler..." 27.07.2021
Cimbom'un istediği yıldız için bomba sözler! Türkiye Karpatlar'ın Messi'sini izleyecek Cimbom'un istediği yıldız için bomba sözler! "Türkiye Karpatlar'ın Messi'sini izleyecek" 27.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Canlı yayında Boey'i böyle anlattı! Çok dinamik ancak tek sıkıntısı... Canlı yayında Boey'i böyle anlattı! "Çok dinamik ancak tek sıkıntısı..." 27.07.2021
Gedson'da son durum ne? İşte Benfica'nın istediği rakam... Gedson'da son durum ne? İşte Benfica'nın istediği rakam... 26.07.2021
Yeni transfer hakkında flaş tespit! Maaşının düşük olması... Yeni transfer hakkında flaş tespit! "Maaşının düşük olması..." 26.07.2021
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 26.07.2021
Terim ve yönetime sert eleştiri! Jenerasyon farkı var Terim ve yönetime sert eleştiri! Jenerasyon farkı var 25.07.2021
Transferin perde arkasını açıkladı! 4-5 yıldır takip ediliyordu Transferin perde arkasını açıkladı! "4-5 yıldır takip ediliyordu" 25.07.2021
Yeni transferleri böyle yorumladı! Bu kadar genç oyuncunun bir arada oynaması... Yeni transferleri böyle yorumladı! "Bu kadar genç oyuncunun bir arada oynaması..." 25.07.2021
Patrick Van Aanholt nasıl bir oyuncu? Patrick Van Aanholt nasıl bir oyuncu? 24.07.2021
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler... G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler... 24.07.2021
Halil Dervişoğlu transferini canlı yayında duyurdu! Halil Dervişoğlu transferini canlı yayında duyurdu! 24.07.2021
G.Saray'ın yeni transferi Cicaldau ne zaman geliyor? G.Saray'ın yeni transferi Cicaldau ne zaman geliyor? 23.07.2021
Van Aanholt'ta mutlu son! İşte ödenecek rakam... Van Aanholt'ta mutlu son! İşte ödenecek rakam... 23.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...
Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları açılış töreninde dikkat çeken görüntüler!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi
Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör