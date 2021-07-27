27 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri: Galatasaray - PSV maçı öncesi Fernando Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSC ile oynayacağı mücadele öncesi kaleci Muslera açıklamalarda bulundu. "Talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle maçlar oluyor. Çok güzel destek mesajları aldım. Türkiye'de oynayan kalecilerin birçoğuyla görüşüyorum. Buradan çıkardığım dersler oldu. Sayın hocam, kulübüm, camiam, takım arkadaşlarım, herkes bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi." dedi. (GS spor haberleri)
27.07.2021
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