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Son dakika Galatasaray haberi: Usta yorumcudan çarpıcı Emre Akbaba sözleri! "Taraftarın önüne atıldı"

A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, Galatasaray forması giyen Emre Akbaba hakkında çıkan haberleri yorumladı. Çarpıcı ifadeler kullanan Dindar, "Negatif haberler manşetlere çıkıyorsa bilin ki o futbolcuyla ilgili karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
08.04.2021
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