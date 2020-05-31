31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Sensiz olmaz Galatasaray"

Seyircisiz maçlarda tribünde karton taraftar uygulaması yapacak Galatasaray'ın bir projesi de, kulübün sembol isimlerinin karton maketlerine yer vermek.
31.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi 31.05.2020
Sensiz olmaz Galatasaray "Sensiz olmaz Galatasaray" 31.05.2020
Erdoğan Yeşilyurt transferine Rıza Çalımbay engeli Erdoğan Yeşilyurt transferine Rıza Çalımbay engeli 31.05.2020
Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif 31.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Canlı yayında transferi açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç... Canlı yayında transferi açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç... 30.05.2020
Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı 30.05.2020
Galatasaray maske satışına başlıyor Galatasaray maske satışına başlıyor 30.05.2020
Babel'in sözleşmesinde özel madde Babel'in sözleşmesinde özel madde 30.05.2020
Mariano'nun yerine Santiago Arias Mariano'nun yerine Santiago Arias 30.05.2020
Monaco Onyekuru'yu satmak istemiyor Monaco Onyekuru'yu satmak istemiyor 30.05.2020
Mert Hakan ve Emre için sezon sonu bekleniyor Mert Hakan ve Emre için sezon sonu bekleniyor 30.05.2020
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray forması giymek istiyorum Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray forması giymek istiyorum" 30.05.2020
Galatasaray'a gurbetçi golcü Galatasaray'a gurbetçi golcü 29.05.2020
Mert Hakan Yandaş'ın parası Alex Telles'ten Mert Hakan Yandaş'ın parası Alex Telles'ten 29.05.2020
Galatasaray'a 50 milyon TL kaynak Galatasaray'a 50 milyon TL kaynak 29.05.2020
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi Galatasaray'a Alex Telles müjdesi 28.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İki yıldız imzaya kaldı
Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti
Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi
Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi
Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor! Ljajic'in yerine gelecek
Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Yıldız isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör