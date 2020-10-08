"Şenol Güneş'in takımı Fatih Terim'e son 5 dakikanın ne kadar kritik olduğunu kanıtladı"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Milli takım, son 5 dakikada biri direkten dönen şuta rağmen 3-3'ü yakaladı. Şenol Güneş'in takımı, Fatih Terim'e son 5 dakikanın ne kadar kritik olduğunu kanıtladı." dedi.

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